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Мужчина, который напал на прохожую и пытался увезти на авто, оказался ее дедом

Стало известно, что напавший на нижегородку мужчина оказался ее дедом
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Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде мужчина, который напал на прохожую и пытался усадить в автомобиль, оказался ее дедом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Жильцы увидели запись с домофона — агрессивный амбал хватал прохожую за горло и силком тащил в машину. Потом резко переключился на наблюдавшего за происходящим парня, дал ему пощечину. Именно в этот момент девушка успела сбежать», — говорится в сообщении.

По информации источника, жильцы дома нашли нарушителя, им оказался дед нижегородки. По словам мужчины, он хотел вернуть домой свою внучку, которая долго гуляла.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель хватает нижегородку и начинает ее трясти, при этом выбивает из рук телефон, а также пытается усадить в черный легковой автомобиль и толкает на асфальт.

Также сообщается, что инцидент произошел на Московском шоссе у дома номер 17. Официальной информации о произошедшем от сотрудников правоохранительных органов нет.

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