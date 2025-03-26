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На видео попало, как россиянин напал на женщину и пытался увезти ее на авто

В Нижнем Новгороде водитель напал на прохожую и пытался увезти ее на авто

В Нижнем Новгороде водитель напал на прохожую и пытался усадить ее в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Неизвестный вышел из авто, схватил мимо девушку, выбив ее телефон. После этого мужчина начал трясти и бить нижегородку, пытаясь усадить ее в машину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина хватает нижегородку и начинает ее трясти, при этом выбивает из ее рук телефон, а также пытается усадить в черный легковой автомобиль и толкает на асфальт. Нижегородка убегает, а нарушитель начинает кричать на прохожего, а после садится в машину и уезжает.

По информации источника, инцидент произошел на Московском шоссе у дома номер 17. Официальной информации об инциденте от сотрудников правоохранительных органов нет.

До этого сообщалось, что в Москве работники коммунальных служб подрались на проезжей части. На кадрах видно, как люди дерутся на дороге, при этом их пытаются разнять.

Ранее водитель маршрутки напал на женщину на заправке в Подмосковье.

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