Мишустин заявил, что дороги в России стали лучше

В России улучшилось состояние дорог. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом Кабмина, его цитирует ТАСС.

Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тыс. километров (дорог) по всей стране: от многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах, во дворах. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и отдельных программ уложено около миллиарда квадратных метров дорожного покрытия. Это не только комфорт, но и безопасность, экономия времени», — заявил он.

По словам Мишустина, люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 «Восток», чтобы добраться из Москвы до Казани.

«Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, потом до Тюмени и, надеюсь, что далее», — заключил Мишустин.

До этого россиянам рассказали о проблемах, которые вскрываются в авто весной.

«Одна из основных проблем — это последствия коррозии. Зимние реагенты и соль, используемые для обработки дорог, способствуют ускоренному образованию ржавчины, особенно на днище и колесных арках. Сильнее всего страдают пороги, крепления амортизаторов и выхлопная система», — сообщил эксперт Стрельбицкий.

Ранее Мишустин анонсировал индексацию пенсий с 1 апреля.