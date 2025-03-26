Россиянам рассказали о проблемах, которые вскрываются в авто весной

Весной автовладельцы могут столкнуться с неожиданными поломками, которые зимой оставались незамеченными. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Одна из основных проблем — это последствия коррозии. Зимние реагенты и соль, используемые для обработки дорог, способствуют ускоренному образованию ржавчины, особенно на днище и колесных арках. Сильнее всего страдают пороги, крепления амортизаторов и выхлопная система», — сообщил эксперт.

По его словам, частые запуски двигателя в зимнее время истощают аккумулятор, что становится заметно с приходом весны. Кроме того, можно также обнаружить проблемы с подвеской, поскольку из-за зимних ям изнашиваются шаровые опоры и начинают стучать амортизаторы.

Специалист также сообщает о проблемах с электрикой. Так, из-за перепадов температур могут окислиться контакты фар, перестать функционировать датчики и произойти сбои в мультимедийной системе. Помимо этого, после зимнего периода на шинах могут появиться боковые порезы, вздутия и трещины протектора, которые в большинстве случаев можно заметить только после мойки. Стрельбицкий также отмечает, что сгнившие коврики и лужи в багажнике сигнализируют о засоренных водоотводных каналах.

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