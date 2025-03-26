В РФ продают пятнадцатилетнюю Toyota Camry без пробега за пять миллионов рублей

В России выставили на продажу 15-летнюю Toyota Camry с пробегом в 8,9 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Мaшинa в ocнoвнoм стоит на автоcтоянке под нaвecом. Редкo выeзжaeм. В сaмoй мaкcимaльнoй кoмплектации. Bcе наклейки на двepных oбшивках, наклaдкaх порoгов, дo cиx поp не cняты. Машина как новая», — говорится в объявлении.

За такой автомобиль хозяин просит пять миллионов рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от неё он получил рядный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.