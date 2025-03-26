Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вор украл Genesis за 6 млн рублей и внезапно застрял

Житель Томска украл у москвича Genesis за 6 млн рублей и застрял на трассе

В Москве вор украл автомобиль Genesis стоимостью свыше 6 млн рублей и заглох на трассе. Об этом пишет столичная прокуратура.

«Криминальный заказ он получил от своего соучастника, который четко указал на машину, которую надо похитить, а также передал смартфон — устройство для хищения машины, специальный прибор для подавления GSM-сигнала, ключ от гаража, подменные государственные регистрационные знаки и проинструктировал его о способе хищения», — говорится в публикации.

За кражу мужчине — безработному жителю Томска — пообещали 400 тыс. рублей. Однако, выехав за пределы Москвы, автомобиль внезапно заглох, а дверь захлопнулась. Злоумышленник же остался стоять на улице — спустя время он решил убежать. Вскоре его задержала полиция.

До этого в США злоумышленники похитили восемь спорткаров Chevrolet Corvette прямо с завода концерна General Motors.

На заводе заметили пропажу восьми новых спорткаров только после того, как на предприятие позвонили из офиса шерифа. Один из полицейских увидел Corvette с заводскими технологическими наклейками примерно в 14 минутах езды от завода.

Ранее на видео попала перестрелка на парковке в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами