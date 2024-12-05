Названа дешевая китайская альтернатива седану Lada Granta

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал об особенностях китайского седана Brilliance H530. На вторичном рынке модель стоит 550–900 тыс. рублей — как Lada Granta с пробегом.

«Brilliance H530 создан при участии BMW, за основу взято шасси «трешки» поколения Е90, но привод передний. Есть и внешняя схожесть. По размерам и оснащению — класс С. Полный электропакет, датчики парковки, света и дождя, люк в крыше в базовой версии», — сказал эксперт.

При этом у машины есть только обогрев зеркал и заднего стекла.

У двигателя 1,6 л. с годами появляются проблемы. Залегают кольца, сальники текут, быстро выходит из строя цепной привод ГРМ. Кроме того, у автомобиля неидеально качество сборки и комплектующих, запчасти дорогие и трудно их достать, на сколах и типовых уязвимых местах быстро возникает ржавчина.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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