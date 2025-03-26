«Решение об УДО могут пересмотреть»: Ефремова вернут в колонию, если он сядет за руль

Адвокат Радько: Ефремова вернут в колонию, если он сядет за руль

Актера Михаила Ефремова, который выйдет из колонии по УДО (условно-досрочное освобождение), могут вернуть обратно, если он опять сядет за руль. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на автоюриста, адвоката Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько.

«Решение об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова может быть пересмотрено и перерасти в реальный срок из-за неисполнения наложенных судом обязательств. К тому же можно получить и отдельное наказание по уголовной статье за управление автомобилем лицом, которое лишено этого права», — сказал адвокат.

В феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.