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Daewoo Nexia сгорел на проезжей части в Петербурге и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как на проезжей части горел Daewoo Nexia

В Санкт-Петербурге на проезжей части загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Недоброе утро для водителя Daewoo Nexia на Витебском проспекте. О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как на дороге горит серый легковой автомобиль, причем пламя не полностью охватило машину.

До этого сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Audi. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как возле припаркованных автомобилей горит черная легковая машина. На другой записи видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. По информации источника, огонь тушили десять спасателей.

Кроме того, в Москве на МКАДе загорелся грузовик. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что горит стоящий на обочине грузовик, при этом пламя охватило автомобиль не полностью: загорелась только передняя часть.

Ранее в Москве в Tesla возник пожар во время движения.

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