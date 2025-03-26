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«Все родное»: в России выставили на продажу 35-летний ВАЗ-2109 гаражного хранения

В Тольятти продают ВАЗ-2109 без пробега за 400 тысяч рублей
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«АвтоВАЗ»

В Тольятти на продажу выставили ВАЗ-2109 1990 года, который все время с момента покупки простоял в гараже, сообщает «Российская газета».

«Владелец пишет, что автомобиль в основном стоял в гаражном боксе, а указанный пробег 10 тысяч км — ограничение сайта в связи с возрастом машины. Авто не имеет дефектов по кузову, все детали — родные», — сообщает «РГ».

ВАЗ-2109 комплектуется 64-сильным бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и механической коробкой передач. Владелец планирует выручить за автомобиль 400 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от неё он получил рядный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.

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