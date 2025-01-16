В России склады оказались переполнены машинами на полгода вперед

В России на автомобильном рынке появился «пузырь» — склады машин у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков оказались переполнены. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на генерального директора «Автодом» Андрея Ольховского.

Он заявил, что к началу 2025-го ситуация на рынке оказалась крайне негативной из-за наличия стоков более чем на 4-6 месяцев продаж. Сильнее всего склады переполнились у объемообразующих марок, которым не удалось быстро остановить поставки.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что автокомпании сейчас осторожно планируют свои объемы на текущий год, поскольку 90% их прогнозов на 2024-й год не оправдались.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что затоваривание есть как на уровне отдельно взятых производителей, так и на уровне автодилеров.

«При текущей стоимости финансирования дилеры не в состоянии стимулировать продажи за свой счет и содержать многомесячные склады», — пояснил он.

До этого сообщалось, что стоки брендов из КНР достигли 200–250 тыс. штук, что даже больше переизбытка, сложившегося в конце прошлого года.

По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, в прошлом году на складах было 175 тыс. автомобилей. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что китайские автоконцерны не учли рост ставки ЦБ, что стало главным фактором снижения спроса на машины. Так, учитывая сложность логистики, оперативно остановить большой объем поставок уже было нельзя.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году цены на автомобили подскочат на 50%.