Россиянам напомнили о крайнем сроке для «переобувания» машин

Россиянам напомнили о необходимости сменить шины на летние к 1 июня

Россиянам напомнили о необходимости сменить шины на летние к 1 июня. О законодательных требованиях рассказали в интервью для RT эксперты «Авто.ру».

«Состав шипованных шин дает хорошее сцепление с покрытием только в холода. В тепле же резина потеряет свои свойства, будет изнашиваться быстрее, а управляемость автомобиля станет менее стабильной», — пояснили механики.

Перед заменой шин автомобилистам советуют сфотографировать колеса таким образом, чтобы определить состояние протектора. Подчеркивается, что после снятия шины нужно тщательно помыть и высушить, а затем хранить в сухом прохладном месте, чтобы продлить срок их службы. Хранить резину советуют в вертикальном положении, периодически поворачивая во избежание деформаций.

До этого автоэксперт Корнев рассказал, что сигналом для смены шин на автомобиле является устойчивая температура выше +7 градусов в течение недели.

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