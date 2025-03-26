Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о крайнем сроке для «переобувания» машин

Россиянам напомнили о необходимости сменить шины на летние к 1 июня
close
ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам напомнили о необходимости сменить шины на летние к 1 июня. О законодательных требованиях рассказали в интервью для RT эксперты «Авто.ру».

«Состав шипованных шин дает хорошее сцепление с покрытием только в холода. В тепле же резина потеряет свои свойства, будет изнашиваться быстрее, а управляемость автомобиля станет менее стабильной», — пояснили механики.

Перед заменой шин автомобилистам советуют сфотографировать колеса таким образом, чтобы определить состояние протектора. Подчеркивается, что после снятия шины нужно тщательно помыть и высушить, а затем хранить в сухом прохладном месте, чтобы продлить срок их службы. Хранить резину советуют в вертикальном положении, периодически поворачивая во избежание деформаций.

До этого автоэксперт Корнев рассказал, что сигналом для смены шин на автомобиле является устойчивая температура выше +7 градусов в течение недели.

Ранее автолюбителям напомнили, за что можно получить штрафы зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами