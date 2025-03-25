Россиянам рассказали, когда менять шины на автомобиле

Автоэксперт Корнев: для смены шин на авто нужно +7 градусов в течение недели

При смене зимней резины на летнюю нужно ориентироваться на среднесуточную температуру. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

«Для сезонной замены резины надо ориентироваться на среднесуточную температуру. Обычно для переобувки достаточно +7 градусов в течение недели. Особое внимание стоит обратить на холодные ночи. Если днем пригревает солнышко, но утром на дороге остаются подмерзшие лужи, значит, менять колеса еще рано», — сообщает эксперт.

По его словам, не стоит откладывать замену покрышек, потому что в теплую погоду зимние шины шумят и изнашиваются. Кроме того, ездить на зимней резине небезопасно. Также можно получить штраф в размере 500 рублей, если передвигаться на зимних шинах с июня по сентябрь.

Эксперт отмечает, что купить покрышки выгодно можно и в марте. Для этого нужно искать резину в крупных магазинах с большим выбором, а также звонить продавцам или приезжать к ним, поскольку остатки товара могут отсутствовать в электронных каталогах.

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