Автолюбителям напомнили, за что можно получить штрафы зимой

Самое распространенное нарушение Правил дорожного движения в зимний период — это выезд за стоп-линию, которую зачастую не видно из-за погодных условий. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил автоюрист Сергей Князев.

«Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на случай, когда из-за гололедицы можно задеть чужой припаркованный автомобиль. Оставив место ДТП можно получить либо арест, либо лишение прав, предупредил Князев. По его словам, возместить причиненный ущерб можно по европротоколу, либо оставив на машине визитку, чтобы пострадавший мог перезвонить для урегулирования инцидента.

Автоюрист Лев Воропаев до этого рассказал, как добиться ремонта по ОСАГО от страховщика. По его словам, автовладельцу придется обратиться в суд с соответствующим иском.

Суды в таких исках, как правило, встают на сторону автовладельца и обязывают страховую компанию отремонтировать автомобиль по единой методике без учета износа, отметил специалист.

Ранее автоюрист перечислил типичные ошибки россиян при оформлении ДТП.