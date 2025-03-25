Водителю стало плохо за рулем, и он устроил ДТП на МКАД

На МКАД на видео попало, как водителю стало плохо и он устроил ДТП

В Москве на МКАД 17 марта водителю стало плохо за рулем, и он устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Стало плохо за рулем», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль сталкивается с проезжающим грузовиком, потом врезается в дорожное ограждение и в столб. Рядом с местом столкновения останавливается другая машина, из которой выходит человек. На записи также видно, что в результате ДТП белый автомобиль получил повреждения.

По информации источника, столкновение произошло на 85-м километре МКАД.

До этого сообщалось, что на 83-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Ограничено движение транспорта по 4 из 5 полос. В ведомстве посоветовали выбирать маршруты объезда проблемного участка дороги.

Авария произошла из-за того, что иномарка врезалась в автомобиль коммунальщиков и столкнулась еще с одной машиной.

Ранее дрифтеры прокатились на капоте возле кремля.