На видео попало, как под Краснодаром фура вылетела на встречные легковушки и перевернулась

В Краснодарском крае на видео попало, как фура перевернулась на трассе

В Краснодарском крае фура выехала на встречную полосу движения и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Одна легковушка чудом проскочила летящую со встречки фуру, а другую все же задело и развернуло», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и переворачивается, при этом задевает проезжающие легковые автомобили.

По информации источника, ДТП произошло на трассе в районе города Горячий Ключ.

До этого сообщалось, что накануне в Уфе на улице Цюрупы коляска со спящим ребенком выкатилась на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красная коляска выезжает на проезжую часть, после чего к ребенку подходит мужчина и увозит его с дороги.

Кроме того, очевидцы запечатлели последствия столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферополе.

Ранее назвали предварительную причину ДТП на трассе в Крыму.