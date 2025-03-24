Названа предварительная причина ДТП на трассе в Крыму

МВД предварительно назвало причиной ДТП на трассе в Крыму наезд автобуса на фуру

МВД Крыма предварительно назвало причиной ДТП на трассе в Крыму наезд рейсового автобуса на стоящий грузовик с прицепом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Водитель автобуса, 1963 года рождения, выжил. Причины, по которым автобус съехал с трассы на грузовик, пока остаются неизвестными. В момент аварии транспортное средство двигалось по маршруту «Аркадьевка-Симферополь» в направлении Симферополя.

В ДТП пострадали 18 человек и погибли шесть человек. Всего в автобусе находились 32 человека.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.