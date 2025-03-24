«Жуткие кадры»: в сети появилось видео с места аварии с автобусом в Симферополе

В Симферополе 18 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

В Симферополе 18 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Жуткие кадры с места аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Симферополе. <…> Пострадали 18», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на обочине лежат люди, которые получили травмы, несовместимые с жизнью. У рейсового автобуса выбиты стекла, а кузов смят. На записи также видно, что на место аварии прибыли экстренные службы. Автор видео показал, как медики спасают пострадавшую женщину.

По информации источника, автобус «Симферополь-Аркадьевка» врезался в грузовик. В транспорте ехали 32 пассажира. В настоящее время на месте аварии работают 25 спасателей и девять единиц техники.

Telegram-канал «МВД Крым» сообщает, что на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Работники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее назвали предварительную причину ДТП на трассе в Крыму.