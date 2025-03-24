На видео попало, как коляска с ребенком выкатилась на проезжую часть

В Уфе на видео попало, как коляска с ребенком выкатилась на дорогу

В Уфе коляска с ребенком выкатилась на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Накануне в Уфе на улице Цюрупы коляска со спящим ребенком выкатилась на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красная коляска выезжает на проезжую часть, после чего к ребенку подходит мужчина и увозит его с дороги.

До этого сообщалось, что машина со спасателями, которая ехала на ДТП в Симферополе, попала в тяжелую аварию. Водитель автомобиля, с которым столкнулся автомобиль МЧС, получил травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что машина спасателей врезалась в боковую часть легкового автомобиля.

Кроме того, очевидцы запечатлели последствия столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферополе. На кадрах видно, что на обочине лежат люди, которые получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что первый пострадавший самокатчик в сезоне 2025 года остался без лица.