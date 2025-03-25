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«Лишать водительских прав навсегда»: эксперт Кадаков высказался об освобождении Ефремова

Автоэксперт Кадаков: за ДТП, как у Ефремова, надо лишать удостоверения навсегда
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Евгений Биятов/РИА Новости

После таких ДТП, как у Ефремова, нужно лишать водительских прав навсегда. Об этом сказал главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков.

«Если не ошибаюсь, Ефремова лишили прав на три года. Я считаю, что после таких ДТП водительских прав надо лишать навсегда. Пожизненно. С жестким условием: сядешь еще раз за руль – сядешь еще на 10 лет. Безо всяких УДО», — сказал эксперт.

Во время слушания об УДО Михаила Ефремова представитель прокуратуры согласился, что ходатайство об УДО нужно удовлетворить, но актера стоит лишить права управления автомобилем на три года. По мнению автоэксперта Кадакова, за такие ДТП, как у Ефремова, лишать водительского удостоверения нужно навсегда.

Кроме того, специалист считает, что если бы актер не попал в ДТП в июне 2020 года, он бы еще не раз сел за руль в состоянии опьянения.

До этого сообщалось, что правозащитник Шапарин указал на то, что Ефремов не заслужил УДО.

Ранее стало известно, почему Михаила Ефремова признали злостным нарушителем режима в колонии.

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