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Правозащитник Шапарин указал на то, что Ефремов не заслужил УДО

Глава НАС Шапарин: Ефремов не заслуживает снисхождения для УДО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов не заслужил условно-досрочного освобождения. Об этом «Газете.Ru» сказал глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Если бы не было общественного резонанса и четкой позиции руководства МВД, Ефремов мог бы уйти от ответственности и избежать тюрьмы. Полагаю, что в УДО нужно отказывать. Пример Ефремова должен быть показательным для всех, кто садится пьяным за руль. Никакого снисхождения», — сказал Шапарин.

По его словам, до резонансного ДТП актер мог уходить от ответственности, используя известность, деньги, связи, что является коррупцией. Эксперт считает, что большое количество тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, уверены, что смогут уйти от ответственности. Кроме того, Михаила Ефремова остановило от дальнейших нарушений то, что после ДТП водитель автофургона, с которым столкнулся автомобиль актера, не выжил.

Шапарин также считает, что дело Ефремова стало настолько показательным, потому что он годами злоупотреблял алкоголем и садился за руль.

Ранее стало известно, почему Михаила Ефремова признали злостным нарушителем режима в колонии.

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