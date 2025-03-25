«Он свое отсидел»: депутат Драпеко высказалась об освобождении Ефремова из колонии

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» мнением об актере Михаиле Ефремове, освобожденном по УДО из колонии, где он находился несколько лет.

«Я очень рада, что замечательного артиста выпустят из тюрьмы. Он уже отсидел своё и всё понял. Я снималась с ним вместе, я знаю, какой он талантливый, яркий, своеобразный», — сообщила Драпеко в интервью радиостанции.

В феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

Кроме того, актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме и причащался. Ефремов помогал с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.