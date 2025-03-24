Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил об опасных погодных явлениях в нескольких округах РФ

Вильфанд: опасные погодные явления ожидаются в трех округах России
close
justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM

Опасные погодные явления — сильный ветер, снег, метели и заморозки — на этой неделе прогнозируются в Сибирском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 24 марта в Томской области порывы ветра могут достигать 25 м/с. Кроме того, в регионе ожидается мокрый снег, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица.

В предгорных районах Краснодарского края 24-25 марта ударят заморозки — столбики термометров покажут до минус 1-2 градусов, сказал Вильфанд.

Он отметил, что на островах Курильского архипелага в ближайшие дни ожидаются сильные осадки и ветер до 28 м/с, а в Хабаровском крае прогнозируется снег, ветер до 20 м/с и, соответственно, метель. Неблагоприятные погодные условия будут и на Камчатке, добавил синоптик.

21 марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные «сюрпризы» и заморозки. По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну похолодания.

Ранее в Москве уровень атмосферного давления побил рекорд, который держался 82 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами