Мужчины прокатились на капоте возле кремля и попали на видео

В Казани около кремля на видео попало, как дрифтеры катались на капоте

В Казани мужчины устроили катание на капоте возле кремля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Покатушки на капоте — новый тренд дрифтеров с парковки у Кремля. Но его тут же не поделили», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео видно, как трое мужчин едут на капоте возле Казанского кремля. По словам нарушителей, они увидели запись, на которой две девушки таким же образом катались на Lada Priora, и огорчились, что не сделали так первыми.

Ранее эти же мужчины устроили дрифт на эвакуаторе и опрокинули автомобиль, в котором находились люди. На опубликованных в сети видно, как эвакуатор дрифтит на проезжей части, при этом на нем находится черный легковой автомобиль, который во время выполнения опасных маневров падает на дорогу.

По информации источника, люди, сидевшие в автомобиле, не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, сообщается, что эвакуатор принадлежит нарушителям.

Ранее во Владивостоке мигрант избил мужчину на Toyota.