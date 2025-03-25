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Мужчины прокатились на капоте возле кремля и попали на видео

В Казани около кремля на видео попало, как дрифтеры катались на капоте
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

В Казани мужчины устроили катание на капоте возле кремля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Покатушки на капоте — новый тренд дрифтеров с парковки у Кремля. Но его тут же не поделили», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео видно, как трое мужчин едут на капоте возле Казанского кремля. По словам нарушителей, они увидели запись, на которой две девушки таким же образом катались на Lada Priora, и огорчились, что не сделали так первыми.

Ранее эти же мужчины устроили дрифт на эвакуаторе и опрокинули автомобиль, в котором находились люди. На опубликованных в сети видно, как эвакуатор дрифтит на проезжей части, при этом на нем находится черный легковой автомобиль, который во время выполнения опасных маневров падает на дорогу.

По информации источника, люди, сидевшие в автомобиле, не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, сообщается, что эвакуатор принадлежит нарушителям.

Ранее во Владивостоке мигрант избил мужчину на Toyota.

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