Россияне устроили дрифт на эвакуаторе и попали на видео

В Казани мужчины устроили дрифт на эвакуаторе и опрокинули авто с людьми

В Казани мужчины устроили дрифт на эвакуаторе и опрокинули автомобиль, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Люди устроили дрифт на эвакуаторе возле цирка и опрокинули автомобиль. Внутри были люди», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «В Татарстане поймут» опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как эвакуатор дрифтит на проезжей части, при этом на нем находится черный легковой автомобиль, который во время выполнения опасных маневров падает на дорогу.

По информации источника, люди, сидевшие в автомобиле, не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, сообщается, что эвакуатор принадлежит нарушителям.

До этого сообщалось, что в Иркутской области груженый лесовоз упал на автомобиль Toyota. На кадрах видно, как по дороге едет лесовоз, после чего он останавливается и падает на машину. При этом на другой камере видно, как водитель успевает выбежать из автомобиля.

Ранее в Тверской области взорвалась «Газель».