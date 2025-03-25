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Названы пять плюсов китайского кроссовера Changan Uni-S

«За рулем» перечислил пять плюсов кроссовера Changan Uni-S
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Changan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о плюсах китайского кроссовера Changan Uni-S.

«В интерьере Changan Uni-S много физических кнопок. К эргономике претензий нет. Экраны медиасистемы и виртуальной приборной панели большие и расположены очень удобно», — отметил Виноградов.

Руль напоминает штурвал гоночного болида. Это не только выглядит эффектно, но и удобно. Кроме того, передние сиденья Changan Uni-S напоминают гоночные ковши. Но при этом они очень комфортные.

Расход топлива Changan Uni-S составляет 8 литров на 100 километров. При этом автомобиль можно заправлять бензином АИ-92.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы три недостатка самой дорогой версии Lada Niva Legend.

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