Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три недостатка самой дорогой версии Lada Niva Legend

Автоэксперт Виноградов перечислил три недостатка Lada Niva Bronto
close
Lada

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил три минуса самой дорогой версии Lada Niva Legend — Bronto.

«Стандартный жигулевский мотор с трудом раскручивает большие колеса и разгоняет потяжелевшую машину», — сказал эксперт.

По его словам, на Bronto карданные валы с крестовинами, которые были раньше (до модернизации) на обычных Нивах. А они являются источниками неприятных шумов и вибраций. К тому же машина нервно ведет себя на ровной дороге и жестче едет на разбитой.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Ранее были названы пять недостатков Lada Niva Travel.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами