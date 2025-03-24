Названы три недостатка самой дорогой версии Lada Niva Legend

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил три минуса самой дорогой версии Lada Niva Legend — Bronto.

«Стандартный жигулевский мотор с трудом раскручивает большие колеса и разгоняет потяжелевшую машину», — сказал эксперт.

По его словам, на Bronto карданные валы с крестовинами, которые были раньше (до модернизации) на обычных Нивах. А они являются источниками неприятных шумов и вибраций. К тому же машина нервно ведет себя на ровной дороге и жестче едет на разбитой.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

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