Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве на Ленинградском шоссе частично перекрыто движение из-за крупного ДТП

В Москве на Ленинградском шоссе произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском проспекте (в районе д. 50) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП сильно затруднено. В дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка Ленинградского шоссе.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235-м км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее стало известно, что массовое ДТП парализовало движение на проспекте Вернадского в Москве.