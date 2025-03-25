Массовое ДТП парализовало движение на проспекте Вернадского в Москве

Массовое ДТП заблокировало движение на проспекте Вернадского в Москве

В Москве на проспект Вернадского произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Вернадского в районе д.39 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра. В дептрансе посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235-м км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее россиянка в ДТП вылетела под пожарную машину и попала на видео.