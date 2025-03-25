«Первая реакция – слезы»: актер Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Ефремова

Актер Гоша Куценко расплакался, узнав, что Михаила Ефремова досрочно выпустят из колонии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Куценко.

«Мы его ждем, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьей до слез. Первая реакция — слезы, слезы, слезы. Я думаю, он искупил вину в своей душе и уже не раз», — сказал Куценко.

В феврале 2025 года стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). В разговоре с руководством колонии он заявил, что серьезно болен. Кроме того, он говорил об исправной ежедневной работе (в цеху он шил форму для заключенных и действительно выполнял план).

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогал с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ефремов собирался просить об УДО еще перед Новым годом, но из-за жесткой критики от идеи тогда временно отказались.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также, Ефремову нельзя менять место жительства. В силе суд оставил запрет и на вождение автомобиля, за руль актер может сесть через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.