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«Первая реакция – слезы»: актер Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Ефремова

Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии
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Ксения Угольникова

Актер Гоша Куценко расплакался, узнав, что Михаила Ефремова досрочно выпустят из колонии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Куценко.

«Мы его ждем, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьей до слез. Первая реакция — слезы, слезы, слезы. Я думаю, он искупил вину в своей душе и уже не раз», — сказал Куценко.

В феврале 2025 года стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). В разговоре с руководством колонии он заявил, что серьезно болен. Кроме того, он говорил об исправной ежедневной работе (в цеху он шил форму для заключенных и действительно выполнял план).

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогал с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ефремов собирался просить об УДО еще перед Новым годом, но из-за жесткой критики от идеи тогда временно отказались.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также, Ефремову нельзя менять место жительства. В силе суд оставил запрет и на вождение автомобиля, за руль актер может сесть через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.

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