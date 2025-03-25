Стало известно, сколько пострадавших остаются в больнице после ДТП с автобусом в Крыму

Минздрав: 22 человека, из них 1 ребенок, находятся в больнице после ДТП в Крыму

В больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в аварии с пассажирским автобусом, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе 1 ребенок. Четверо в тяжелом состоянии. Пациенты получают все необходимое лечение», — сказал он.

Авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины на трассе Симферополь — Евпатория произошла утром 24 марта около 7:30 мск. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей.

Водитель автобуса остался жив. Полиция установила, что в момент ДТП он был трезв.

Управлявший пассажирским автобусом водитель задержан. Возбуждены уголовные дела по ч 3 ст. 238 и ч. 5 ст. 264 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.