Глава РОАД Подщеколдин предрек массовый уход китайских автобрендов из России в 2025 году

В 2025 году десятки китайских автомобильных брендов покинут российский рынок, рассказал в интервью ura.ru глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет еще меньше», — сказал эксперт.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее были названы три самых популярных автомобиля с пробегом в России.