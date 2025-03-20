Траты россиян на новые автомобили упали в феврале на треть

«Автостат»: в феврале траты россиян на новые автомобили упали на треть

В феврале 2025 года траты россиян на новые автомобили упали на треть по сравнению с таким же месяцев 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Газпромбанк Автолизинг и аналитическое агентство «Автостат».

«В конце зимы жители РФ потратили на покупку новых машин 243,4 млрд рублей. Это на 12,1% меньше, чем месяцем ранее (в январе - 277 млрд рублей), и на 30,5% ниже уровня годичной давности (в феврале 2024 года - 350,1 млрд рублей)», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что сумма потраченных денег в феврале 2025 года является наименьшей за 21 месяц, то есть с июня 2023 года.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей в Россию упал в два раза.