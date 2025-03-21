Названы три самых популярных автомобиля с пробегом в России

Отечественный седан Lada-2107 стал самым популярным подержанным автомобилем на российском рынке в феврале 2025 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Самым популярным автомобилем в феврале в подержанном сегменте стал седан Lada 2107. Первое место по продажам на вторичном рынке модель занимает с февраля 2024 года. На второй строчке другая модель АвтоВАЗа — Lada 2114 «Самара-2». Третье место занимает Kia Rio», — говорится в сообщении газеты.

По данным «Автостата», средняя цена подержанного легкового автомобиля в феврале была 1,48 млн рублей.

До этого стало известно, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16%. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: рост в 8,3 раза.

Первую строчку в рейтинге по доле в предложении заняла марка Omoda, в «пятерку» также вошли Chery, Geely, Changan и BAIC.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на машины в 2024 году.