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Москвичей призвали повременить с «переобувкой» своих автомобилей

Вильфанд: москвичам следует повременить со сменой шин на машинах до конца марта
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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Жителям Москвы стоит повременить со сменой шин на своих автомобилях хотя бы до конца марта, так как в городе ожидается понижение ночной температуры воздуха. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в какой-то момент среднесуточная температура воздуха в российской столице уже достигала +8,3°C и +8,6°C. В связи с этим некоторые «отчаянные» автомобилисты могли решить, что настало время заменить зимние шины на летние.

«Но я постоянно говорю, что температура повысится в конце этой недели, но дальше — в начале апреля — ночные температуры будут отрицательными, что повлияет на эластичность [шин]. До конца марта можно подождать», — сказал метеоролог.

Он уточнил, что в начале следующего месяца температура воздуха в Москве в темное время суток точно будет опускаться ниже +5°C.

17 марта независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что автомобилистам стоит начать менять зимние шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха установится в пределах от +4°C до +6°C. При этом специалист назвал «хорошим маячком» завершение отопительного сезона, так как батареи в жилых домах отключают при среднесуточной температуре воздуха в +8°C.

Ранее россиян предупредили о трех проблемах, с которыми они рискуют столкнуться в случае несвоевременной «переобувки» своих машин.

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