Россиянам напомнили топ обязательных весенних процедур для автомобиля

Эксперт Кукарин: начать уход за авто нужно с проверки защитных элементов

Начиная весенние процедуры ухода за автомобилем, не следует забывать о защите кузова, поскольку необходимо избавиться от последствий сложной зимы и предупредить развитие коррозии. Об этом рассказал «Известиям» руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин 25 марта.

«Начинать сезонный уход за кузовом авто нужно с проверки состояния защитных элементов. Это значит, внимательно осматриваем подкрылки, брызговики, защиты днища и моторного отсека, крепления бамперов», — рассказал собеседник издания.

Эксперт пояснил, что в случае обнаружения повреждений указанных элементов следует оперативно заменить или отремонтировать каждое повреждение. По словам Кукарина, также необходимо тщательно осмотреть весь кузов на предмет очагов коррозии. Наибольшее внимание следует уделять порогам, аркам, нижним внутренним частям дверей и днищу.

Также эксперт отметил, что необходимо провести проверку состояния напольного покрытия салона автомобиля. Кукарин указал, что зимой снег часто попадает под съемные коврики, тает и впитывается в основное покрытие пола. В результате могут появиться неприятные запахи, начнется коррозия железа.

Среди прочих процедур эксперт призвал проверить состояние лакокрасочного покрытия и своевременно провести обработку сколов, тампонирование, а также полировку отдельных элементов или всего кузова автомобиля.

В свою очередь директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал, чего нельзя делать с автомобилем весной. По мнению эксперта, не следует мыть двигатель самостоятельно: такая мойка мотора может привести к повреждению электронных компонентов и возникновению неисправностей. Кроме того, не следует использовать топливные добавки без консультации, указал Серебряков.

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