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В России могут поменяться правила покупки автомобилей

«Известия»: в России могут разрешить покупать машины у иностранцев за наличные
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Нина Зотина/РИА Новости

Россиянам могут разрешить приобретать автомобили у иностранцев за наличные деньги. Об этом со ссылкой на министерство финансов РФ сообщает газета «Известия».

В ведомстве отметили, что из-за вызванных внешними причинами ограничений трансграничных платежей требуется изменить валютное законодательство страны. В связи с этим министерство финансов совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центробанком проработает вопрос о разрешении на территории страны наличных валютных операций при купле автомобилей у иностранных граждан.

Издание напоминает, что если гражданин России сейчас покупает у иностранца автомобиль, то расчеты по сделке должны производиться только в безналичной форме. Оплата автомобиля наличными является незаконной валютной операцией и наказывается штрафом в размере 20–40% от суммы сделки. По словам экспертов, в условиях санкционного давления и трудностей с трансграничными банковскими операциями наличные платежи часто являются единственным возможным способом заплатить за приобретаемую автомашину. Поэтому следует вывести такие сделки из-под действия закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

20 марта сообщалось, что траты россиян на новые автомобили упали в феврале на треть.

Ранее за покупку китайского автомобиля начали выдавать вареных раков.

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