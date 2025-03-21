Россиянам рассказали, что нельзя делать с автомобилем весной

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал «Российской газете», что нельзя делать с автомобилем весной.

«Так, не следует мыть двигатель самостоятельно. Без достаточного опыта и знаний такая мойка мотора может привести к повреждению электронных компонентов и возникновению неисправностей», — сказал эксперт.

Кроме того, не нужно использовать топливные добавки без консультации. Перед использованием подобных средств следует проконсультироваться со специалистами.

Не надо ездить по лужам на высокой скорости. Въезд в воду на большой скорости может привести к гидроудару двигателя или аквапланированию, что снижает контроль над автомобилем и увеличивает риск аварии.

До этого специалисты экспертно-технического центра бренда моторных масел Mirax заявили, что эксплуатация автомобиля в условиях суровой зимы может повлиять на его состояние, поэтому весной нужно провести техническое обслуживание.

«Заботливые автовладельцы свои моторы всегда прогревают, особенно зимой. Такую привычку можно только приветствовать, но необходимо понимать, что в моточасах это тоже работа и самого силового агрегата, и моторного масла. Продвинутые автомобилисты давно рассчитывают свои интервалы между ТО исходя не из километража, а из времени работы мотора», — сообщили эксперты.

По их словам, во время прогрева в картер попадает несгоревшее топливо, которое разжижает и окисляет смазочный материал. При этом зимой увеличивается длина прогрева, что может плохо отразиться на сроке службы смазки. Кроме того, при низких температурах в моторном масле образуется конденсат, а при резком похолодании, его может появиться достаточно для ускоренного окисления смазочного материала.

Специалисты отметили, что в зимнее время конденсат и воздух быстрее накапливаются в тормозной системе, поэтому весной водителям стоит заменить соответствующую жидкость.

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