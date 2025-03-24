Вареных раков за покупку китайского автомобиля начали выдавать дилеры Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону дилер китайских автомобилей Omoda и Jaecoo дарит чан раков покупателям новой машины, сообщает портал «Южный автомобиль».

«При покупке нового автомобиля в качестве бонуса клиентам предложат чан донских раков. Предполагается, что таким образом в автосалон можно привлечь покупателей на фоне низких продаж», — говорится в сообщении портала.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в России некоторые официально представленные автобренды распродают машины 2023 года выпуска.

По его словам, из 167 тыс. новых автомобилей, проданных в январе и феврале, около 8 тыс. или 5% — машины, выпущенные два года назад.

«Самое большое количество таких автомобилей продано у Changan — 626 штук. Однако стоит обратить внимание на долю в общих продажах марки. У Changan она невелика — 7%. У марки SWM с пропиской на «Автоторе» количество проданных авто 2023 года за первые два месяца составляет 621 экземпляр — более половины от общего объема», — сказал Сергей Целиков.

У бренда Jetta на машины 2023 года выпуска за январь-февраль 2025 года пришлось 85% продаж, у FAW — 60%, а у Wey — 50%.

Наименьший объем «двухлетних» автомобилей сейчас есть у Lada, Haval, Geely, Chery.

Ранее были названы 10 самых дешевых китайских кроссоверов в России.