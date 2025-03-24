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Гаишник украл «одноразки» и сигареты в Самаре на 20 млн рублей

В Самаре гаишник и оперативник украли конфискованные сигареты на 20 млн рублей
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Telegram-канал Baza

В Самаре двое полицейских — оперативник и сотрудник ГИБДД из города Кинель — обокрали склад с конфискованными сигаретами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Сотрудники самарского управления по борьбе с экономическими преступлениями в марте провели крупную операцию по прикрытию нелегальной торговли табачной продукцией. Силовики изъяли одноразки, электронные сигареты и жидкости к ним на 80 млн рублей. Из-за такого объема конфиската сотрудники ведомства сами охраняли склад», — говорится в публикации.

Однако 16 марта охрана отлучилась, чтобы отпраздновать День сотрудника экономической безопасности. В итоге два полицейских надели маски и обокрали склад на 20 млн рублей. По словам задержанного гаишника, он выступал лишь водителем. Возбуждено два уголовных дела.

До этого казанского таксиста, который усыплял пассажиров лекарством от шизофрении и грабил их, посадили в колонию на 17 лет.

На счету таксиста три жертвы — одна из них не выжила. Это был 25-летний мужчина. Еще один пострадавший — 16-летний подросток. Водитель напоил его водой с лекарством и украл зимние ботинки и телефон Redmi. Сам подросток чудом остался жив — он проснулся в сугробе в поселке Константиновка под Казанью. Добрался до магазина и попросил вызвать ему такси.

Ранее была названа уточненная дата выхода Михаила Ефремова на свободу.

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