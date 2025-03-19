Казанского таксиста-отравителя посадили в колонию на 17 лет

Казанского таксиста, который усыплял пассажиров лекарством от шизофрении и грабил их, посадили в колонию на 17 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

На счету таксиста три жертвы — одна из них не выжила. Это был 25-летний мужчина. Еще один пострадавший — 16-летний подросток. Водитель напоил его водой с лекарством и украл зимние ботинки и телефон Redmi. Сам подросток чудом остался жив — он проснулся в сугробе в поселке Константиновка под Казанью. Добрался до магазина и попросил вызвать ему такси.

До этого в Воронеже осудили сотрудника службы такси, который ограбил восемь пассажиров и украл у них более одного миллиона рублей.

По данным следствия, 28-летний таксист год грабил пассажиров. Мужчина дожидался момента, когда клиенты заснут на заднем сиденье, снимал блокировку с их мобильных телефонов, а затем переводил денежные средства на свою банковскую карту, а также оформлял кредиты.

Кроме того, злоумышленник похищал золотые украшения. Обвиняемый успел обокрасть восемь человек, общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант Сулейманов отравил до 40 человек.