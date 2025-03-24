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Названа уточненная дата выхода Михаила Ефремова на свободу

Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля
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Евгений Биятов/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7 лет и 6 месяцев за сбитого в ДТП человека, выйдет из колонии 9 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Падалко.

«[Ефремов выйдет из колонии] 9 апреля», — заявил он.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

На свободе ему нужно будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также Ефремову запрещено менять место жительства. В силе суд оставил запрет и на вождение автомобиля, за руль актер не сядет еще три года.

Выход Ефремова на свободу запланирован на 7 апреля, когда истекут 15 суток, в течение которых можно обжаловать решение суда.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее адвокат Александр Добровинский, представлявший сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, выразил надежду, что актер перестал пить.

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