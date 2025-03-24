Стало известно, когда Ефремов выйдет на свободу

Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу через 15 дней, сообщает Telegram-канал Mash.

«Ефремов выйдет из колонии через 15 дней. Первым делом — займется лечением легких у пульмонолога. Если не заняться здоровьем — все может закончиться летальным исходом», — говорится в сообщении канала.

До этого стало известно, что Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее правозащитник Антон Шапарин указал на то, что Ефремов не заслужил УДО.