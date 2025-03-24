Зэки попросили Ефремова «свистнуть» о решении суда по УДО

Заключенные попросили Михаила Ефремова сообщить им о решении суда по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«За судьбу Михаила Ефремова переживают не только его фанаты, но и в ИК-4 в Белгородской области. Там попросили актера оповестить их о том, чем закончится процесс, но, кажется, получили отказ», — говорится в сообщении.

В сети появилось видео, на котором один из заключенных сказал Михаилу Ефремову: «Свистнешь?» На что актер спросил, как он это сделает.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

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