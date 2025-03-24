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Первый пострадавший самокатчик в сезоне 2025 года остался без лица

Mash: 56-летний самокатчик остался без лица после ДТП
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Telegram-канал «Mash»

Первый пострадавший в самокатном сезоне 2025 года 56-летний мужчина из Подмосковья остался без лица после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Первый пострадавший в самокатном сезоне 2025 — 56-летний самокатчик остался без лица после ДТП с самокатчиком. Чтобы спасти мужчину, врачам пришлось ставить на лицо «титановую маску», — говорится в сообщении.

По информации источника, пострадавшего с перебинтованной головой доставили в мытищинскую больницу. Медики диагностировали у мужчины ушибы мозга. Кости лица превратились в мелкую крошку.

Также сообщается, что неделю пострадавший провел в реанимации, после чего врачи проверили сложную пятичасовую операцию. Из-за того, что костей на лице почти не осталось, мужчине поставили титановые пластины. Ими скрепили лоб, скулы орбиты и небо. Так, к пострадавшему вернулась мимика. Теперь мужчине предстоит долговременное восстановление. В настоящее время 56-летний самокатчик уже находится дома на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что авто МЧС, спешивший на ДТП в Симферополе, попал в тяжелую аварию.

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