В России появится новый отечественный спорткар

В России появилась новая отечественная марка спорткаров Rydin, сообщает Motor.

«Авторы проекта Rydin решили создать собственный гоночный автомобиль, который стоил бы дешевле зарубежных аналогов, но при этом был сопоставим по характеристикам, в том числе и динамическим», — говорится в сообщении портала.

Создатели Rydin отмечают, что в год потенциально можно собирать по три-пять машин.

До этого в открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на внешний дизайн родстера.

Название модели не приводится, но по приложенным к заявке эскизам в спорткаре можно узнать проект СN3500, который разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7» (она же Bureau Seven). Базовая версия спорткара обойдется в семь миллионов рублей.

Разработчики планируют комплектовать базовую модификацию спортивного автомобиля атмосферным 3,5-литровым двигателем Toyota мощностью 350 л.с. О коробке передач и приводе неизвестно.

Ранее концерн BMW зарегистрировал свои авто в России.