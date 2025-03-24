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В России появится новый отечественный спорткар

В сети опубликовали фото первого спорткара российской марки Rydin
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Rydin

В России появилась новая отечественная марка спорткаров Rydin, сообщает Motor.

«Авторы проекта Rydin решили создать собственный гоночный автомобиль, который стоил бы дешевле зарубежных аналогов, но при этом был сопоставим по характеристикам, в том числе и динамическим», — говорится в сообщении портала.

Создатели Rydin отмечают, что в год потенциально можно собирать по три-пять машин.

До этого в открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на внешний дизайн родстера.

Название модели не приводится, но по приложенным к заявке эскизам в спорткаре можно узнать проект СN3500, который разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7» (она же Bureau Seven). Базовая версия спорткара обойдется в семь миллионов рублей.

Разработчики планируют комплектовать базовую модификацию спортивного автомобиля атмосферным 3,5-литровым двигателем Toyota мощностью 350 л.с. О коробке передач и приводе неизвестно.

Ранее концерн BMW зарегистрировал свои авто в России.

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