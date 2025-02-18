В сети появились изображения нового российского спортивного купе стоимостью 7 млн рублей

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на внешний дизайн родстера. Изображения опубликовал портал «Авто.ру».

«Название модели не приводится, но по приложенным к заявке эскизам в спорткаре можно узнать проект СN3500, который разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7» (она же Bureau Seven). Базовая версия спорткара обойдется в семь миллионов рублей», — говорится в сообщении портала.

Разработчики планируют комплектовать базовую модификацию спортивного автомобиля атмосферным 3,5-литровым двигателем Toyota мощностью 350 л.с. О коробке передач и приводе не сообщается.

До этого автоконцерн BMW подал заявку на патент в России одного из концепт-каров. 3 декабря патент зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Судя по всему, BMW запатентовал концепт-кар Skytop, который дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Внутри авто — мотор V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition (625 л.с.). При этом о возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не говорили.

Ранее «АвтоВАЗ» запатентовал новые названия для Lada.