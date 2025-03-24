Появилось новое видео с места жесткого ДТП с автобусом и самосвалом в Крыму

Госавтоинспекция РФ опубликовала новые кадры с места ДТП с автобусом в Крыму

Кадры последствий ДТП с автобусом и самосвалом в Крыму опубликовал Telegram-канал Госавтоинспекции России.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района Крыма и экстренные службы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Столкновение грузовика и автобуса произошло на трассе Симферополь — Евпатория. Всего в автобусе находились 32 человека.

Известно, что водитель автобуса, 1963 года рождения, выжил. Причины, по которым автобус съехал с трассы на грузовик, пока остаются неизвестными.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее в Петербурге на видео попало, как машина Audi сгорела дотла.