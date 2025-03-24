Ефремов назвал суду причины, по которым ему нужно выйти из тюрьмы

Суд отказал Ефремову в ходатайстве по здоровью и осмотре пульмонологов

Суд отказал Михаилу Ефремову в ходатайстве по здоровью и осмотре пульмонологов. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Суд отказал Ефремову в ходатайстве по здоровью и допросе пульмонологов, трижды осматривавших артиста. Судья заявил, что это не имеет отношения к делу по прошению об условно-досрочном освобождении», — говорится в сообщении.

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актеру требуется лечение в клиниках, которых нет в системе УФСИН.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которой Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.