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В Крыму произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие

В Крыму на трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик, погибли 3 человека

В Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате аварии погибли три человека, а не менее пятнадцати получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Столкновение грузовика и автобуса произошло на трассе СимферопольЕвпатория. Всего в автобусе находились 32 человека. В настоящее время пострадавших осматривают врачи.

Также на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в городе Артеме Приморского края мужчины на автомобилях устроили стрельбу из автомата. На кадрах видно, как несколько мужчин сидят в машине, при этом у одного из них в руках оружие. Далее на записи видно, как приморец стреляет в воздух.

21 марта в Ярославле автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. Инцидент запечатлела уличная камера. Мать с младенцем получили ушибы.

Ранее легковушка на «бешеной» скорости улетела в озеро и попала на видео.

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